В Омске продают три земельных участка для строительства частных домов

Так, в Кировском округе на продажу выставлен участок площадью 670 кв. м. по улице 10-я База, 8. Начальная стоимость составляет 1 942 330 рублей. В Октябрьском округе можно приобрести участок на пересечении улиц 10-й Рабочей и Новосибирской, его площадь — 401 кв. м., а стартовая цена — 2 137 591 рубль. Также участок для строительства жилого дома предлагается в Центральном округе по улице 11-й Судоремонтной, 3. Его площадь составляет 487 кв. м., а начальная стоимость — 3 630 770 рублей.