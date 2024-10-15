В Омске продают три земельных участка для строительства частных домов

Департамент архитектуры и градостроительства городской администрации выставил на аукцион несколько земельных участков. Они находятся в разных округах Омска и предназначены для индивидуального строительства.
Так, в Кировском округе на продажу выставлен участок площадью 670 кв. м. по улице 10-я База, 8. Начальная стоимость составляет 1 942 330 рублей. В Октябрьском округе можно приобрести участок на пересечении улиц 10-й Рабочей и Новосибирской, его площадь — 401 кв. м., а стартовая цена — 2 137 591 рубль. Также участок для строительства жилого дома предлагается в Центральном округе по улице 11-й Судоремонтной, 3. Его площадь составляет 487 кв. м., а начальная стоимость — 3 630 770 рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 ноября этого года. Победителей определят 13 ноября.
Ранее стало известно, что рейсы по маршруту Омск — Казань — Омск стали дешевле. Как сообщили в пресс-службе Омского аэропорта, с октября билеты на самолёты до столицы Республики Татарстан можно приобрести по субсидированному тарифу.