Глава Росавтодора отчитался в Екатеринбурге о выполнении ключевого проекта Путина

«Завершаем проект с выполненными показателями деятельности. Все это происходит в рамках огромного санкционного давления. Все обязательства дорожники исполняют. Мы видим, как сокращаются транспортные издержки логистических компаний с появлением новых дорог. Появляются возможности доступа к местам социального спроса и туристическим локациям», — подчеркнул Новиков.
Он отметил, что снижается аварийность и смертность на дорогах. «Численные показатели по порогу снижения смертности достигнуты. Но наложены новые обязательства — улучшать показатели дальше», — подытожил глава Росавтодора.
Ранее ЕАН писал, что представители Росавтодора остались недовольны ходом строительства трассы М-12 «Восток» в обход Богдановича в Свердловской области, который в 2025 году должен примкнуть к трассе М-12 «Восток». С критикой в адрес строителей на форуме «Дорога-2024» выступил начальник управления строительства и эксплуатации автодорог Росавтодора Кайрат Турсунбеков.
По его словам, он накануне выезжал для осмотра стройки под Богдановичем. Там выяснилось, что подрядчик допустил несколько просчетов при прокладке дороги. В частности, на пути строителей неожиданно оказались торфяники.
Екатерина Землянская, Валентина Попова