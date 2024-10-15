Глава Росавтодора отчитался в Екатеринбурге о выполнении ключевого проекта Путина

Ранее ЕАН писал, что представители Росавтодора остались недовольны ходом строительства трассы М-12 «Восток» в обход Богдановича в Свердловской области, который в 2025 году должен примкнуть к трассе М-12 «Восток». С критикой в адрес строителей на форуме «Дорога-2024» выступил начальник управления строительства и эксплуатации автодорог Росавтодора Кайрат Турсунбеков.