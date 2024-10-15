Авиарейсы в несколько городов Европы планируют запустить из Казахстана

Недавно в Минтрансе опубликовали список всех стран, имеющих прямое авиасообщение с Казахстаном, всего 32 страны. В текущем году были открыты новые авиамаршруты из Алматы в Мумбай, Пекин, Куала-Лумпур, Иркутск и Эль-Алаймен, был запущен рейс из Актобе в Шарм-эль-Шейх. В конце августа в Комитете гражданской авиации страны сообщили, что в 2025 году планируется запустить прямой рейс в США. Ожидалось, что рейсы будут выполняться с частотой как минимум 2 раза в неделю. А в начале текущего года посол США в РК Дэниел Розенблюм высказался об открытии прямого рейса в Казахстан. Летом текущего года мы писали, что самолеты из Казахстана чаще всего летают в Россию, Турцию и ОАЭ.