Суд признал Краснодарский завод ЖБИ банкротом

Согласно материалам дела, с заявлением в суд о признании общества банкротом обратился индивидуальный предприниматель Дмитрий Дураджи. Из представленных доказательств следует, что должник имеет перед кредитором неисполненные обязательства, общая сумма которых составляет 6,6 млн руб., в том числе основной долг в сумме 4,2 млн руб. и финансовые санкции в сумме 2,4 млн руб. Задолженность образовалась у должника из-за неисполнения обязательств по договору аренды недвижимого имущества в период с 2015 по 2017 годы. Требования ООО «Бинаком» к должнику на основании договора уступки прав требования от 19 октября 2022 года были уступлены господину Дураджи.