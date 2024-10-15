Суд признал Краснодарский завод ЖБИ банкротом

«Признать ООО “Краснодарский завод ЖБИ” несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника, открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на пять месяцев до 12 марта 2025 года. Утвердить конкурсным управляющим общества арбитражного управляющего Андрея Александрова — члена Союза “Межрегиональный центр арбитражных управляющих”», — говорится в решении суда.
Также суд обязал руководителя (ликвидатора) должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего передать бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности должника конкурсному управляющему.
Согласно материалам дела, с заявлением в суд о признании общества банкротом обратился индивидуальный предприниматель Дмитрий Дураджи. Из представленных доказательств следует, что должник имеет перед кредитором неисполненные обязательства, общая сумма которых составляет 6,6 млн руб., в том числе основной долг в сумме 4,2 млн руб. и финансовые санкции в сумме 2,4 млн руб. Задолженность образовалась у должника из-за неисполнения обязательств по договору аренды недвижимого имущества в период с 2015 по 2017 годы. Требования ООО «Бинаком» к должнику на основании договора уступки прав требования от 19 октября 2022 года были уступлены господину Дураджи.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Краснодарский завод ЖБИ» зарегистрировано в 2011 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Учредителем общества является Дмитрий Шевердинов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2017 год составила 16,7 млн руб., убыток — 5 млн руб. (более свежие финансовые показатели предприятия не опубликованы).