Кому повысят зарплаты в Казахстане

Спикер отметил, что зарплаты не стоят на месте.
«Предприниматели, развивая свой бизнес и производство, стараются повышать заработные платы своих сотрудников. В бюджетной сфере, как вы знаете, в последние годы тоже повышают зарплаты. Повышения зависят от возможностей бюджета. Мы продолжим эту работу. Повышение благосостояния граждан — наша главная цель. Мы все это понимаем».
Министр финансов Мади Такиев дополнил, что проводится большая работа, бюджетникам уже повысили зарплаты, учителям также увеличили заработные платы, минимальная зарплата достигла 85 тыс. тенге.
Журналисты уточнили у министров, считают ли 300 тыс. тенге достойной зарплатой и можно ли на нее прожить?
«Как я уже отметил, работа по повышению зарплат ведется. По нашим планам до конца 2025 года мы планируем повысить зарплаты еще 600 тыс. государственных служащих», — заявил Байбазаров.
На вопросы о том, на сколько и кому именно будут повышены зарплаты, он ответил, что это будет уточняться в зависимости от возможностей бюджета.