В сентябре в Пермском крае подорожали образовательные услуги

Традиционно для начала учебного года на 0,8−28,6% поднялась стоимость услуг в системе образования. Проживание в студенческом общежитии подорожало на 12,5%. Повышение цен на бытовые услуги за месяц в Прикамье сложилось от 1 до 11%. Также на 1,4% стали дороже санаторно-оздоровительные услуги. Медицинские услуги в сентябре подорожали на 2,4%, а услуги проживания в гостиницах — на 3,9%.