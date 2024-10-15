В сентябре в Пермском крае подорожали образовательные услуги

В сентябре текущего года цены на товары и услуги в Пермском крае выросли на 0,3%. Об этом сообщает Пермьстат.
Традиционно для начала учебного года на 0,8−28,6% поднялась стоимость услуг в системе образования. Проживание в студенческом общежитии подорожало на 12,5%. Повышение цен на бытовые услуги за месяц в Прикамье сложилось от 1 до 11%. Также на 1,4% стали дороже санаторно-оздоровительные услуги. Медицинские услуги в сентябре подорожали на 2,4%, а услуги проживания в гостиницах — на 3,9%.
При этом значительно подешевели авиаперелеты — на 10,7%. Кроме того, на 3,9% снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования. Из услуг ЖКХ в сентябре в Пермском крае на 26,8% уменьшился тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами.