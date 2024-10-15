Рост реальных доходов белорусов замедлился

По итогам июля реальные доходы белорусов выросли к аналогичному периоду прошлого года на 9,9%. Это был самый высокий показатель с начала 2024 года.
Обращает на себя внимание рост доли зарплаты в общем объеме доходов населения. Она сейчас составляет 65,6%, или на 0,2% больше, чем месяцем ранее. Доля доходов от пособий, стипендий и пенсий — 21,9%.
Стабильными остаются доходы от предпринимательской деятельности — 7,8%. Немного снизилась доля доходов от собственности — 4,7%.
Ранее Белстат сообщал, что в августе в Беларуси впервые за полгода снизилась номинальная начисленная средняя заработная плата.