Ремонтные работы завершились на станции метро «Новочеркасская» в Петербурге

В Петербурге завершили плановые ремонтные работы на станции оранжевой ветки городской подземки — «Новочеркасской». Специалисты там обновили платформенный зал, вестибюль и подземный переход. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.
— В ходе плановых работ было отремонтировано более 3,6 тысячи квадратных метров платформенного зала, свыше 995 квадратных метров вестибюля и почти 3,2 тысячи квадратных метров подземного перехода, — уточнили в пресс-службе.
Напомним, что на оранжевой ветке городской подземки в скором времени появится новая станция — «Горный институт». Точные сроки открытия ее пока неизвестны. В начале октября Смольный отчитывался, что там стартовал финальный этап работ, которые должны завершить до конца года. В частности, там приступили к благоустройству территории перед входом на станцию.