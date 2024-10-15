Ремонтные работы завершились на станции метро «Новочеркасская» в Петербурге

Напомним, что на оранжевой ветке городской подземки в скором времени появится новая станция — «Горный институт». Точные сроки открытия ее пока неизвестны. В начале октября Смольный отчитывался, что там стартовал финальный этап работ, которые должны завершить до конца года. В частности, там приступили к благоустройству территории перед входом на станцию.