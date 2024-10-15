«Дебюрократизировать полностью». Лукашенко сказал упростить процедуру обращения белорусов за пенсиями

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил максимально дебюрократизировать процедуру обращения за пенсией, сообщает пресс-служба президента.
В частности, Лукашенко сказал об обращениях некоторых пенсионеров из-за порядка назначения пенсии. В связи с этим он поручил максимально дебюрократизировать всю процедуру обращения белорусов за пенсиями.
— Надо дебюрократизировать полностью этот процесс. По максимуму надо дебюрократизировать, — потребовал глава государства.
Здесь Лукашенко уточнил, что процедуру назначения пенсии в Беларуси следует сделать конкретной и не затянутой.
— Процедура должна быть конкретная: пара дней — и человек пошел на пенсию, оформил себе пенсию, — резюмировал президент.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о работающих пенсионерах.
Кроме того, президент сказал про поддержку белорусских пенсионеров: «Поддерживали и будем поддерживать».