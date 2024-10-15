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Отель Radisson в Перми ожидает разрешения на ввод в эксплуатацию

Девелопер готовится получить заключение о соответствии здания проектной документации.

Источник: телеграм-канал Эдуарда Соснина

Девелопер отеля Radisson на улице Монастырской в центре Перми находится на стадии получения заключения о соответствии здания проектной документации. Об этом сообщили Business Class в Агентстве инвестиционного развития Пермского края.

Ранее новый пятизвездочный отель Radisson посетил глава города Эдуард Соснин и оценил ход строительных работ. По его словам, на объекте выполнено благоустройство прилегающей территории и завершены работы в номерном фонде. В части помещений сделана предчистовая отделка, оператор гостиницы оформит их в корпоративном стиле. Сейчас отель проходит необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию.

Планируется, что в здании будет представлено 156 номеров, в том числе класса люкс. Также появится ресторан и SPA-комплекс с фитнес-залом и джакузи.

туризм и отдых