Отель Radisson в Перми ожидает разрешения на ввод в эксплуатацию

Ранее новый пятизвездочный отель Radisson посетил глава города Эдуард Соснин и оценил ход строительных работ. По его словам, на объекте выполнено благоустройство прилегающей территории и завершены работы в номерном фонде. В части помещений сделана предчистовая отделка, оператор гостиницы оформит их в корпоративном стиле. Сейчас отель проходит необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию.