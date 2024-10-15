Отель Radisson в Перми ожидает разрешения на ввод в эксплуатацию

Девелопер отеля Radisson на улице Монастырской в центре Перми находится на стадии получения заключения о соответствии здания проектной документации. Об этом сообщили Business Class в Агентстве инвестиционного развития Пермского края.
Ранее новый пятизвездочный отель Radisson посетил глава города Эдуард Соснин и оценил ход строительных работ. По его словам, на объекте выполнено благоустройство прилегающей территории и завершены работы в номерном фонде. В части помещений сделана предчистовая отделка, оператор гостиницы оформит их в корпоративном стиле. Сейчас отель проходит необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию.
Планируется, что в здании будет представлено 156 номеров, в том числе класса люкс. Также появится ресторан и SPA-комплекс с фитнес-залом и джакузи.