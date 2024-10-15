Дойдет ли доллар до 600 тенге, рассказал глава Минэкономики

Глава Нацбанка также прокомментировал вопрос о том, каким в дальнейшем может быть курс доллара в Казахстане. При этом ранее на вопросы по поводу курса в кулуарах сената отвечал вице-министр национальной экономики Арман Касенов. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет — несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно. Также скачок курса ранее комментировали и экономисты, которые уверены, что стоимость доллара вскоре вернется к привычным отметкам.