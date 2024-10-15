Собянин: Станция метро «Корниловская» находится в высокой степени готовности

Также уточняется, что общестроительная готовность участка протяженностью 7,1 км, на котором строятся станции «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская», составляет 41%. Так, на «Вавиловской» приступили к отделочным работам во внутренних помещениях и на тягово-понизительной подстанции. На станции «Академическая» наполовину завершено возведение основных монолитных конструкций. Строители продолжают армировать бетонное основание под эскалаторы. На станции «Крымская» завершены земляные работы и разработка грунта котлована, специалисты устанавливают основные конструкции. На пройденных тоннелях к соседним станциям «ЗИЛ» и «Академическая» идет устройство жесткого основания пути и монтаж инженерных сетей.