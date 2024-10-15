Собянин: Станция метро «Корниловская» находится в высокой степени готовности

«Здесь выполняется благоустройство территории. Продолжается отделка пассажирской зоны и внутренних помещений. Скоро приступят к пусконаладочным работам систем жизнеобеспечения станции», — приводятся в публикации слова мэра Москвы Сергей Собянина.
В материале сообщается, что на тягово-понизительной подстанции «Корниловской» начинается подготовка к пусконаладочным работам, которые включают наладку и испытание высоковольтного и силового оборудования. Тягово-понизительная подстанция предназначена для распределения электроснабжения и обеспечения работы инженерных систем. Строители уже разместили на проектные места все основное оборудование и выполняют его обвязку кабелями и проводами.
Помимо этого, на строящейся станции проходят работы по устройству инженерных сетей. Согласно проекту, здесь разместят 74 различные инженерные системы и почти 3,7 тыс. единиц основного оборудования. В настоящее время проложено около 40% кабеля. Общая протяженность смонтированного кабеля разного назначения — 480 км. Вместе с тем специалисты монтируют трубопроводы и воздуховоды, обустраивают наружные сети. Ежедневно на площадке работают более 600 строителей.
Также уточняется, что общестроительная готовность участка протяженностью 7,1 км, на котором строятся станции «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская», составляет 41%. Так, на «Вавиловской» приступили к отделочным работам во внутренних помещениях и на тягово-понизительной подстанции. На станции «Академическая» наполовину завершено возведение основных монолитных конструкций. Строители продолжают армировать бетонное основание под эскалаторы. На станции «Крымская» завершены земляные работы и разработка грунта котлована, специалисты устанавливают основные конструкции. На пройденных тоннелях к соседним станциям «ЗИЛ» и «Академическая» идет устройство жесткого основания пути и монтаж инженерных сетей.
«Первые четыре станции новой, 16-й линии открыли месяц назад. Она будет одной из самых протяженных в столичном метро и самой длинной линией за МКАД», — добавил Собянин.