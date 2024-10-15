Роспотребнадзор предостерег «Баден-Баден» из-за санитарного состояния

Роспотребнадзор направил предостережение термальному комплексу «Баден-Баден», расположенному в Екатеринбурге. Об этом сообщает мэрия.
Ранее ведомство проверило организацию на предмет возможных нарушений. Поводом стала информация в соцсетях о якобы неудовлетворительном санитарном состоянии.
В итоге управляющей компании «Баден групп» адресовано предостережение, касающееся недопустимости нарушения обязательных требований к качеству воды и содержанию помещений термокомплекса. Ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора.