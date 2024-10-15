Школьникам Перми введут новый проездной с ноября 2024 года

В Перми с ноября 2024 года введут новые проездные на три месяца для школьников с 5−11 класс. Об этом на заседании комитета по экономическому развитию Пермской гордумы рассказал глава городского департамента транспорта Анатолий Путин.
«На данный момент школьные проездные для 5−11 классов покупают около 16% от общего количества учащихся. Рассматривается установление дополнительного вида проездных для школьников на три месяца, который будет стоить 1998 рублей. Скидка составит 70%. Решение вступит в силу с 1 ноября 2024 года», — рассказал Анатолий Путин.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае с 1 июня для детей школьного возраста из нуждающихся в социальных мерах поддержки многодетных семей введут новый вид проездных. Для поездок в общественном транспорте ребята смогут использовать Электронный социальный проездной документ школьника (ЭСПДШ).