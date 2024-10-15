Олбани
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовстат назвал продукты, которые дорожают быстрее остальных

Специалисты обозначили индексы потребительских цен по итогам сентября.

Ростовстат назвал продукты, которые быстрее остальных дорожают в Ростовской области. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Специалисты обозначили индексы потребительских цен по итогам сентября (в соотношении к ценам декабря 2023 года). Категории, цены на которые растут больше всего, это сливочное масло (23%), рыба и морепродукты (9,8%), молоко и молочная продукция (7,7%). Также дорожает плодоовощная продукция (6%).

Всего же в сравнении с декабрём 2023 года цены на продовольственные товары выросли на 5,28%.