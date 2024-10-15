Ростовстат назвал продукты, которые дорожают быстрее остальных

Специалисты обозначили индексы потребительских цен по итогам сентября (в соотношении к ценам декабря 2023 года). Категории, цены на которые растут больше всего, это сливочное масло (23%), рыба и морепродукты (9,8%), молоко и молочная продукция (7,7%). Также дорожает плодоовощная продукция (6%).