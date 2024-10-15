В Ташкенте обсудили вызовы и перспективы развития атомной энергетики в РУз

Кроме того, гибкость в выборе площадок позволяет устанавливать такие реакторы для получения дорогостоящего пара, используемого в химической и нефтяной промышленности.



В числе эффектов от ввода АСММ в Узбекистане эскперты отметили:



— присоединение к мировому «ядерному энергетическому клубу»;



— источник чистой энергии;



— энергетическую безопасность;



— новую технологию для развития экономики, научного и промышленного потенциала.