Мэр Екатеринбурга подтвердил введение туристического налога в Свердловской области

«Вырученные средства пойдут исключительно на цели развития внутреннего въездного туризма, на установку знаков туристской навигации, теплые туалеты, теплые туалетные модули, чего сейчас остро не хватает, поддержку событийных мероприятий, которые привлекают большое количество гостей. Это в среднем 100 рублей за одну ночевку. Это небольшие деньги. Ряд крупных муниципалитетов и небольших городов уже ввели налог. Мы сегодня проводили большое совещание с участием налоговых органов. В общем-то, решение принято. Рабочая группа сформирована из представителей городской думы и администрации. И мы документ внесем уже в течение ноября. До 1 декабря мы должны это решение принять. В общем-то, никаких противоречий нет. Я сторонник введения такого налога. Он пойдет исключительно на пользу города», — сказал глава города.