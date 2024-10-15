В Волгоградской области сдали почти в 2 раза больше новостроек

В Волгоградской области продолжается подъем в сфере жилищного строительства. Как сообщили V102.RU в Волгоградстате, за девять месяцев 2024 года на территории региона введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 899,3 тыс. кв. метров, что на 44% превысило уровень аналогичного периода прошлого года.