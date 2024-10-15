В Волгоградской области сдали почти в 2 раза больше новостроек

Основная часть введенного в эксплуатацию жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство. В частности, населением построены жилые дома общей площадью 510,3 тыс. кв. метров, что составило 128,4% к уровню января-сентября 2023 года. Индивидуальное жилищное строительство составляет 56,7% от общего количества ввода в эксплуатацию жилых домов.
В то же время строительные компании ввели в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью 389,1 тыс. кв. метров. Это в 1,7 раза превысило уровень аналогичного периода 2023 года.