Компания Termoelectrica сообщила о готовности начать в Кишиневе отопительный сезон

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Компания Termoelectrica сообщила о готовности начать подачу теплоэнергии всем категориям потребителей в Кишиневе.
Решение вызвано понижением температуры воздуха. Предприятие готово к подаче тепла в дошкольные учреждения, учебные заведения, муниципальные учреждения медицинской и социальной сферы, жилые дома, а также экономическим агентам.
«Подключение к услугам централизованного теплоснабжения может быть осуществлено независимо от даты выдачи распоряжения примэрии Кишинева о начале отопительного сезона».
Подача тепла последует после заявления управляющего недвижимостью или администратора многоквартирного дома, который является официальным представителем жильцов.
АО «Termoelectrica» обеспечивает тепловой энергией 4339 зданий в муниципии Кишинев, в том числе в 2835 многоквартирных домах с примерно 210 тысячами квартир.
Синоптики объявили в Молдове «желтый код» погодной опасности в связи с заморозками на всей территории страны. Так, С 17 по 21 октября в ночные часы возможны заморозки на поверхности почвы от минус одного до минус четырех градусов по Цельсию, температура воздуха опустится до минус одного-двух градусов.