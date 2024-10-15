Компания Termoelectrica сообщила о готовности начать в Кишиневе отопительный сезон

Синоптики объявили в Молдове «желтый код» погодной опасности в связи с заморозками на всей территории страны. Так, С 17 по 21 октября в ночные часы возможны заморозки на поверхности почвы от минус одного до минус четырех градусов по Цельсию, температура воздуха опустится до минус одного-двух градусов.