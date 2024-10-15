Реальные денежные доходы белорусов выросли на 9,7% за январь-август 2024 года

В Беларуси реальные денежные доходы населения выросли на 9,7% в январе-августе 2024 года, сообщили в Белстате.
К аналогичному периоду 2023-го реальные располагаемые денежные доходы белорусов составили 109,7%.
В общем объеме денежных доходов зарплаты составляют 65,6%, пенсии и другие трансферты — 21,9%. Еще 7,8% — доходы от предпринимательской и иной деятельности, а также 4,7% составляют доходы от собственности и иные.
Напомним, что статистические данные по денежным доходам формируются за вычетом налогов, сборов и взносов, и корректируются на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект социального указа по пенсиям, который доработают.
Также глава республики сказал упростить процедуру обращения белорусов за пенсиями: «Дебюрократизировать полностью».
И еще президент Беларуси высказался о работающих пенсионерах.