В Крыму сделают капремонт почти 900 многоэтажек

В регионе реализуют Краткосрочный план капремонта Крыма. В порядок проведут 884 дома. В этих многоэтажках планируют выполнить 1386 видов работ. 956 из них на сегодняшний день завершили. Почти половина из них — 438 — связаны с лифтовым оборудованием. Кроме того, отремонтировали 293 крыши и 133 фасада.