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В Крыму сделают капремонт почти 900 многоэтажек

В Крыму проведут капремонт в 884 многоквартирных домах в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Крыму планируют провести капитальный ремонт в 884 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства ЖКХ.

В регионе реализуют Краткосрочный план капремонта Крыма. В порядок проведут 884 дома. В этих многоэтажках планируют выполнить 1386 видов работ. 956 из них на сегодняшний день завершили. Почти половина из них — 438 — связаны с лифтовым оборудованием. Кроме того, отремонтировали 293 крыши и 133 фасада.

«Республикой Крым запланированные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах выполняются в установленные сроки», — говорится в сообщении.

недвижимость