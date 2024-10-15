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Росатом ускорит логистику белорусского экспорта

Российская госкорпорация подписала документ о сотрудничестве с крупным логистическим оператором Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Госкомпания «Белтаможсервис» и белорусский страновой офис госкорпорации «Росатом» подписали Меморандум о партнерстве в сфере транспортно-логистических систем, передает корреспондент Sputnik.

Подписи поставили гендиректор РУП «Белтаможсервис» Дмитрий Коваленок и директор странового офиса Госкорпорации «Росатом» в Беларуси ООО «Русатом Бел» Станислав Левицкий на полях Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo в Минске.

Одно из направлений, о котором договорились стороны — это перевозки грузов по Севморпути.

Как отметил Левицкий, госкорпорация «Росатом» стала одним из крупнейших интеграторов в РФ по логистике.

«Мы начали с темы атомных наших ледоколов. Потом мы стали оператором Северного морского пути», — пояснил глава странового офиса.

Более того, госкорпорации были переданы в управление крупнейшие логистические активы.

Подписание меморандума, по его словам, позволит ускорить информационный обмен между сторонами. Это даст возможность быстрее перемещать грузы и снизит расходы белорусских партнеров, открыть для них новые рынки.

«Мы с вами прекрасно знаем, что на рынки Юго-Восточной Азии Северный морской путь — это самый короткий транспортный коридор», — обратил внимание Левицкий.