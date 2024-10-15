Оплата за доставку пенсии в 6−8 рублей может быть введена в Беларуси

И Павлюченко обратила внимание на то, что в Беларуси с 1 июля 2024-го изменился порядок выплаты пенсий, пособий семьям, которые воспитывают детей, и пособий по уходу за инвалидом первой группы либо лицом, которое старше 80 лет. Это касается живущих в Минске, областных городах и районных центрах. Такие выплаты сейчас, в основном, проводятся через банки. Однако на практике остались запросы со стороны пенсионеров, которые младше 70 лет, не являются инвалидами первой или второй группы и проживают в городах. Такие пенсионеры хотят, чтобы пенсии им перечисляли в почтовые отделения или приносил на дом почтальон.