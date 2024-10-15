Оплата за доставку пенсии в 6−8 рублей может быть введена в Беларуси

В Беларуси могут измениться условия по доставке пенсий для «молодых» пенсионеров-горожан, сообщает БелТА.
По словам главы Министерства труда и социальной защиты Наталии Павлюченко, в проекте указа о социальной поддержке содержится корректировка отдельных условий по доставке пенсий.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект социального указа по пенсиям, который доработают.
И Павлюченко обратила внимание на то, что в Беларуси с 1 июля 2024-го изменился порядок выплаты пенсий, пособий семьям, которые воспитывают детей, и пособий по уходу за инвалидом первой группы либо лицом, которое старше 80 лет. Это касается живущих в Минске, областных городах и районных центрах. Такие выплаты сейчас, в основном, проводятся через банки. Однако на практике остались запросы со стороны пенсионеров, которые младше 70 лет, не являются инвалидами первой или второй группы и проживают в городах. Такие пенсионеры хотят, чтобы пенсии им перечисляли в почтовые отделения или приносил на дом почтальон.
— Для этой категории «молодых» пенсионеров предлагается ввести право возмездности, то есть за счет личных средств по установленным тарифам оплачивать доставку пенсии, — прокомментировала министр.
При этом сразу же Павлюченко уточнила, что оплата будет небольшой, около 6 — 8 белорусских рублей.
Глава Минтруда уточнила, что оплата за доставку пенсии может быть введена только для отдельных категорий. И, если плату все-таки введут, то изменения не коснутся получателей пенсий старше 70-летнего возраста, а также инвалидов первой и второй группы. Среди получателей детских пособий изменения не коснутся инвалидов первой и второй группы, семей, которые воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, получателей пенсий, детских пособий, пособий по уходу, которые проживают в сельской местности.
Данным категориям, как и ранее, предоставлено право выбора получения социальных выплат через почту, как в кассе почты, так и с доставкой на дом, или через банк — в кассе или на карту.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о работающих пенсионерах.
Также глава республики сказал упростить процедуру обращения белорусов за пенсиями: «Дебюрократизировать полностью».
Еще в ФПБ сообщили, что ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров будут сняты в Беларуси.