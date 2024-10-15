В Беларуси выросли ставки по кредитам для юрлиц и населения

В сентябре в Беларуси синхронно увеличились ставки по новым кредитам банков как для юрлиц, так и для граждан. Причем, как следует из статистики Нацбанка, в корпоративном сегменте кредитные ресурсы дорожают уже четвертый месяц подряд.