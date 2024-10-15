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В Беларуси выросли ставки по кредитам для юрлиц и населения

В сентябре в Беларуси синхронно увеличились ставки по новым кредитам банков как для юрлиц, так и для граждан. Причем, как следует из статистики Нацбанка, в корпоративном сегменте кредитные ресурсы дорожают уже четвертый месяц подряд.

Источник: AP 2024

За сентябрь средняя ставка по новым коммерческим кредитам для физлиц (т. е. за исключением льготных) выросла с 10,18 до 10,27%.

Для юрлиц такие же кредиты за месяц подорожали с 10,91 до 11,27%. А за последние четыре месяца кредиты для бизнеса стали дороже на 1,19%. Это достаточно большая разница в коммерческой деятельности.

Ранее Нацбанк сообщил о снижении темпов кредитования бизнеса. Совокупная задолженность юрлиц по кредитам в Беларуси в августе снизилась на 112 млн рублей, или примерно до уровня мая-июня.

Что касается вкладов, то в сентябре средняя ставка по новым срочным депозитам для физлиц почти не изменилась — рост с 10,8 до 10,81%. А для организаций — снизилась с 8,32 до 6,23%.