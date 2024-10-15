В Беларуси выросли ставки по кредитам для юрлиц и населения

За сентябрь средняя ставка по новым коммерческим кредитам для физлиц (т. е. за исключением льготных) выросла с 10,18 до 10,27%.
Для юрлиц такие же кредиты за месяц подорожали с 10,91 до 11,27%. А за последние четыре месяца кредиты для бизнеса стали дороже на 1,19%. Это достаточно большая разница в коммерческой деятельности.
Ранее Нацбанк сообщил о снижении темпов кредитования бизнеса. Совокупная задолженность юрлиц по кредитам в Беларуси в августе снизилась на 112 млн рублей, или примерно до уровня мая-июня.
Что касается вкладов, то в сентябре средняя ставка по новым срочным депозитам для физлиц почти не изменилась — рост с 10,8 до 10,81%. А для организаций — снизилась с 8,32 до 6,23%.