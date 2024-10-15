НАРЭ обещает подорожание топлива в Молдове

«Таким образом, если обычно котировки Platts на нефтепродукты незначительно влияют на цены, устанавливаемые НАРЭ на однодневной основе, то выходной день 14 октября 2024 года сделал разницу между ценой, установленной на среду 16 октября, по сравнению с ценой, установленной на субботу 12 октября, более выраженной», — заявили в НАРЭ.