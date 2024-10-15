НАРЭ обещает подорожание топлива в Молдове

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщает о повышении в среду топлива в Молдове в среднем на 20 банов за литр.
Регулятор отмечает, что повышение «носит единичный характер» и связано с празднованием Дня Кишинева.
«Таким образом, если обычно котировки Platts на нефтепродукты незначительно влияют на цены, устанавливаемые НАРЭ на однодневной основе, то выходной день 14 октября 2024 года сделал разницу между ценой, установленной на среду 16 октября, по сравнению с ценой, установленной на субботу 12 октября, более выраженной», — заявили в НАРЭ.
На среду максимальные розничные отпускные цены на основные стандартные нефтепродукты установлены в размере 23,32 лея за литр бензина COR 95 (+ 28 банов) и 19,84 лея за литр стандартного дизельного топлива (+ 20 банов).
Несмотря на грядущее 16 октября повышение, текущие цены все еще значительно ниже среднего уровня за нынешний год, уточнили в ведомстве. По данным регулятора, в 2024 году средняя стоимость литра бензина составила до настоящего времени 24,51 лея, дизельного топлива — 21,12 лея.