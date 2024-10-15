В Прикамье расширят налоговые льготы

Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, проект закона включает в себя сразу три изменения. В частности, предусматривается механизм инвестиционного налогового вычета для высокопроизводительных приоритетных инвестпроектов. Максимальный размер льготы составит 90% от суммы расходов (на данный момент — 60%). Чтобы воспользоваться мерой поддержки, инвестор должен будет взять на себя обязательство обеспечить рост производительности труда.
Предполагается также освободить от налога на имущество санаторно-курортные организации. «Важно, что не менее 90% суммы примененной льготы должны передаваться безвозмездно в бюджет муниципалитета на развитие инфраструктуры, например транспорта или коммунального хозяйства. Льготу планируем распространить на три налоговых периода — с 1 января 2024 года и до 1 января 2026 года», — пояснил Дмитрий Махонин.
Законопроект предусматривает продление «налоговых каникул» до 1 января 2026 года, этой мерой поддержки смогут воспользоваться впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели. Льгота распространяется на тех, кто использует патентную систему налогообложения. «Льготой смогут воспользоваться предприниматели, которые строят бизнес в производственной, социальной, научной сферах, в сфере оказания бытовых услуг. Сейчас “налоговые каникулы” для предпринимателей на ПСН действуют до 1 января 2025 года», — написал губернатор Прикамья.
Внесенный законопроект будет рассмотрен депутатами заксобрания на октябрьском пленарном заседании сразу в двух чтениях.