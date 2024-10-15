В Прикамье расширят налоговые льготы

Предполагается также освободить от налога на имущество санаторно-курортные организации. «Важно, что не менее 90% суммы примененной льготы должны передаваться безвозмездно в бюджет муниципалитета на развитие инфраструктуры, например транспорта или коммунального хозяйства. Льготу планируем распространить на три налоговых периода — с 1 января 2024 года и до 1 января 2026 года», — пояснил Дмитрий Махонин.