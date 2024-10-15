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В Челябинске 16 октября изменят маршруты пяти популярных трамваев

В среду, 16 октября, пять популярных трамвайных маршрутов в Челябинске поменяют схему движения. Изменения связаны с ремонтом переезда на перекрёстке в Металлургическом районе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Pchela.News

С 10 до 17 часов 16 октября движение от кольца Першино до Доменной будет закрыто. В это время будут асфальтировать переезд на пересечении улиц Черкасской и 50-летия ВЛКСМ. В связи с этим трамваи № 3, 10, 14, 19 и 20 пойдут по другим маршрутам.

Большинство маршрутов — № 3, 14, 19 и 20 будут ходить из центра города и северо-запада до Першино. Трамваи № 10 отправятся от ЦХП до Коксохима.

Напомним, троллейбус № 16 «АМЗ — Завод гипсовых изделий» с вечера вторника, 15 октября, тоже изменит трассу движения. Он связывает Тракторозаводский и Советский районы и проходит через центр города. Как он будет ходить и с чем связано новшество, рассказали в ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области.