В Челябинске 16 октября изменят маршруты пяти популярных трамваев

С 10 до 17 часов 16 октября движение от кольца Першино до Доменной будет закрыто. В это время будут асфальтировать переезд на пересечении улиц Черкасской и 50-летия ВЛКСМ. В связи с этим трамваи № 3, 10, 14, 19 и 20 пойдут по другим маршрутам.