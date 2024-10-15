Власти Краснодара планируют вынести промышленные предприятия из центра

В ответ на многочисленные вопросы, администрация города организовала встречу с журналистами, блогерами и общественными деятелями, а также привлекла разработчиков из Санкт-Петербурга для разъяснения информации.
Одной из ключевых тем обсуждения стало благоустройство города. В частности, власти планируют увеличить число зеленых пространств, включая парк на месте бывшей парковки у аэропорта, который станет зоной отдыха для пассажиров и гостей Краснодара. В числе крупных проектов озеленения значится территория в округе Карасунских озер, а также «Парк достижений».
Мэрия акцентирует внимание на принципе выноса промышленных предприятий из центра. Власти планируют перенести МЖК «Краснодарский» в пригород, где выделено около 120 га для создания промышленного экологического кластера с зонами отдыха для работников.
Также активно власти рассматривают вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой. Стенограмма основных тем обсуждения будет опубликована на сайте администрации. Прием предложений от горожан продлится до конца недели.