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Власти Краснодара планируют вынести промышленные предприятия из центра

В Краснодаре продолжается обсуждение Единого документа территориального планирования, который был опубликован в электронном виде неделю назад. Активный интерес со стороны жителей является положительным знаком, сообщает в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

Источник: Коммерсантъ

В ответ на многочисленные вопросы, администрация города организовала встречу с журналистами, блогерами и общественными деятелями, а также привлекла разработчиков из Санкт-Петербурга для разъяснения информации.

Одной из ключевых тем обсуждения стало благоустройство города. В частности, власти планируют увеличить число зеленых пространств, включая парк на месте бывшей парковки у аэропорта, который станет зоной отдыха для пассажиров и гостей Краснодара. В числе крупных проектов озеленения значится территория в округе Карасунских озер, а также «Парк достижений».

Мэрия акцентирует внимание на принципе выноса промышленных предприятий из центра. Власти планируют перенести МЖК «Краснодарский» в пригород, где выделено около 120 га для создания промышленного экологического кластера с зонами отдыха для работников.

Также активно власти рассматривают вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой. Стенограмма основных тем обсуждения будет опубликована на сайте администрации. Прием предложений от горожан продлится до конца недели.