Власти Краснодара планируют вынести промышленные предприятия из центра

Одной из ключевых тем обсуждения стало благоустройство города. В частности, власти планируют увеличить число зеленых пространств, включая парк на месте бывшей парковки у аэропорта, который станет зоной отдыха для пассажиров и гостей Краснодара. В числе крупных проектов озеленения значится территория в округе Карасунских озер, а также «Парк достижений».