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На перевале Дятлова откроют визит-центр с гостиницей для развития туризма

В Свердловской области на перевале Дятлова в 2025 году откроют визит-центр.

Источник: Комсомольская правда

На перевале Дятлова в 2025 году планируется торжественное открытие визит-центра с гостиницей. Об этом сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова на пресс-конференции ТАСС.

— У нас есть такой инструмент, как субсидия муниципальным образованиям на создание объектов инфраструктуры туризма. В следующем году планируем строительство визит-центра через эту меру поддержки, — рассказала Эльмира Туканова.

Конкурсный отбор на получение субсидии состоится в конце 2024 года. Как считает Эльмира Туканова, визит-центр получится посетить уже в 2025 году на его торжественном открытии. Также она отметила, что сейчас на территории уже работают 11 модульных домиков.

туризм и отдых