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На площадке бывшего стадиона «Молот» возведут три крупных спортобъекта

При возведении спортивного кластера на месте бывшего стадиона УДС «Молот» планируется строительство нескольких объектов, включая хоккейную коробку и баскетбольную зону. Информация об этом содержится опубликованном на сайте краевого правительства постановлении.

Источник: Коммерсантъ

Согласно документу, в рамках строительства спортивного кластера «Молот» будет возведено модульное сооружение не менее 300 кв. м, а также обеспечено благоустройство прилегающей территории. Вторым объектом станет хоккейная коробка размером не менее 56×26 м, включая хоккейные борта с закаленным стеклом, баскетбольные и волейбольные стойки, опоры освещения и прожекторы. Планируется также устройство центра уличного баскетбола в составе не менее трех площадок и трибун не менее чем на 100 мест.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что правительство Прикамья намерено выделить на развитие спортивного кластера «Молот» дополнительные субсидии в 2025-м — 35 млн руб., в 2026-м — 20 млн руб.

Напомним, в марте 2021 года региональный градсовет обсуждал концепцию застройки бывшего стадиона УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Участком возле УДС площадью 5,4 га уже несколько лет владел девелопер ПМД. Застройщик планировал возвести на этой территории жилой комплекс, включающий среднеэтажную и высокоэтажную застройку, двухэтажный бассейн и многоуровневую парковку на 400 машино-мест.

Позже у краевых властей появились планы по возведению легкоатлетического кластера на месте бывшего УДС «Молот». Объект должен стать центром подготовки профессиональных спортсменов и занятий любителей. Проекту открытого спорткомплекса «Молот» был присвоен статус спортивного объекта регионального значения.

строительство