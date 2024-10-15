На площадке бывшего стадиона «Молот» возведут три крупных спортобъекта

Согласно документу, в рамках строительства спортивного кластера «Молот» будет возведено модульное сооружение не менее 300 кв. м, а также обеспечено благоустройство прилегающей территории. Вторым объектом станет хоккейная коробка размером не менее 56×26 м, включая хоккейные борта с закаленным стеклом, баскетбольные и волейбольные стойки, опоры освещения и прожекторы. Планируется также устройство центра уличного баскетбола в составе не менее трех площадок и трибун не менее чем на 100 мест.