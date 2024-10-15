В Челябинске суд запретил строительство многоэтажек на месте частных домов

Речь идет про поселок Первый Плановый в Ленинском районе.
В августе 2023 года городская администрация утвердила документацию по планировке территории в границах улиц Барбюса, Стахановцев, Коммунаров, переулка 2-й Вагонный.
Однако мнение жителей частных домов, проживающих на территории, подпадающей под застройку многоквартирными домами, не было учтено на публичных слушаниях. Они выступили против будущего соседства.
В июне 2024 года Советским райсудом требования прокурора об отмене незаконного нормативного акта удовлетворены в полном объеме. Это решение было обжаловано администрацией Челябинска.
«Челябинский областной суд с учетом позиции прокуратуры решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу администрации города — без удовлетворения», — уточнили в региональном надзорном ведомстве.