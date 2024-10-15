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Первый в России цифровой биометрический терминал появится в аэропорту Сочи

Предполетные формальности в Сочи можно будет пройти с помощью биометрии.

Источник: пресс-служба аэропорта Сочи

В аэропорту Сочи появится первый в стране цифровой биометрический терминал. Предварительно проект реализуют на базе исторического здания VIP-терминала воздушной гавани курорта.

«Концепция такого биометрического терминала предусматривает прохождение всех предполетных формальностей с использованием биометрии», — рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Для воплощения проекта в жизнь сначала обустроят терминал, а затем согласуют технические параметры применения биометрии.

Работы по созданию цифрового биометрического терминала панируют начать уже в 2024 году.

Ранее сообщалось, что с мая по сентябрь аэропорт Сочи обслужил 7,9 миллиона пассажиров.