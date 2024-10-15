Первый в России цифровой биометрический терминал появится в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи появится первый в стране цифровой биометрический терминал. Предварительно проект реализуют на базе исторического здания VIP-терминала воздушной гавани курорта.
«Концепция такого биометрического терминала предусматривает прохождение всех предполетных формальностей с использованием биометрии», — рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.
Для воплощения проекта в жизнь сначала обустроят терминал, а затем согласуют технические параметры применения биометрии.
Работы по созданию цифрового биометрического терминала панируют начать уже в 2024 году.
Ранее сообщалось, что с мая по сентябрь аэропорт Сочи обслужил 7,9 миллиона пассажиров.