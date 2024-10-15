Старший вице-президент Сбера Ганеев: принципы партнерства — основа деловых отношений

— Действительно, форум для нас стал традиционным. Мы его проводили в Чечне, Татарстане, Башкортостане, Дагестане и, наконец, в Москве. Это позволяет собрать как можно более широкую аудиторию. Регистрация гостей закрылась всего за несколько часов, среди участников, а их более 400, — бизнесмены, журналисты, представители банковской сферы, духовенства, органов власти. Обсуждать будем множество актуальных тем: вектор развития эксперимента по 417-ФЗ, привлечение в Россию инвестиций из исламских стран, экосистему халяльных продуктов. И, конечно, мы как лидер отрасли партнерского финансирования расскажем о своих результатах работы в этом сегменте.