Спальный район или центр: какой район выбрать для жизни в Петербурге?

В этой статье мы разбираем плюсы и минусы центральных и отдаленных районов Петербурга, а также рассказываем об альтернативах, которые сегодня доступны для городских жителей.
Центральный Петербург — место, о котором мечтает каждый
Петербуржцы, говорящие о жизни в центре города, подразумевают не только места в рамках административного центрального округа, но и другие исторические районы, такие как Петроградский, Василеостровский и Адмиралтейский. Всех их объединяет единый архитектурный ансамбль, который так завораживает местных жителей и гостей города. Неудивительно, что для большинства жизнь в Петербурге, прежде всего, ассоциируется с прогулками по историческим улицам и наслаждением красивыми фасадами. Кому бы не хотелось, чтобы такой вид открывался из окна или сразу при выходе из парадной?
Центральные районы города являются местом сосредоточения городской инфраструктуры. Здесь открываются главные учебные заведения, офисы крупных государственных и бизнес-компаний, ведущие медицинские учреждения. Проживая здесь, можно гораздо легче и быстрее добираться до места учебы или работы, даже не имея машины. Согласно некоторым исследованиями, люди, которые не тратят много времени на дорогу до места трудоустройства, меньше подвержены апатиям и депрессиям, что, несомненно, отражается и на качестве повседневной жизни.
Помимо практических факторов на принятии решения в пользу центра отражаются и социальные. Например, проживание в местах, где когда-то жили выдающиеся и богатейшие деятели города, дает нам возможность соотнести себя с ними — показать, что мы также добились определенных успехов. Кроме того, не стоит забывать и о том, что в центре сосредоточена вся культурная жизнь Северной столицы: двери самых модных ресторанов, музеев, театров и пространств открыты для местных жителей в любое удобное время.
Какие недостатки у жизни в центре
Однако, несмотря на всю привлекательность, центр Санкт-Петербурга имеет ряд существенных недостатков, которые заметно осложняют ежедневный быт.
Первое, что приходит на ум — отсутствие крупных продуктовых магазинов. Чаще всего, в центральных районах вы встретите небольшие сетевые магазины с ограниченным выбором товаров, расположенные в полуподвальных помещениях. Конечно, сегодня этот вопрос можно легко решить доставкой, однако тем, кто предпочитает отбирать продукты самостоятельно или кому товар нужен срочно, придется выезжать в гипермаркет в другой район.
Вторая, немаловажная проблема — шум. Центр города ежедневно притягивает к себе тысячи машин, туристов и офисных работников: все они являются источниками звуков и гула, который не затихает вплоть до поздней ночи. Ощущается и близость ресторанных и барных улиц, из которых вы часто услышите громкую музыку и громкие разговоры. И несмотря на то, что все это часто принято считать романтикой городских улиц, через какое-то время вы заметите, что ваш сон стал значительно хуже.
Еще одним существенным недостатком является нехватка зеленых зон, детских площадок и мест для выгула собак. Каждый из нас помнит детские сады на первых этажах доходных домов, воспитанникам которых часто приходится гулять во дворах-колодцах. Самое доступное прогулочное место в центре — это бетонные тротуары, которые не только не позволяют расслабиться, но и создают опасные ситуации для жизни детей и питомцев. Также, отсутствие зелени негативно сказывается и на психике.
«Спальники» — есть ли плюсы?
Спальные районы — понятие, которое характерно преимущественно для крупных мегаполисов, где отдаленные районы значительно отличаются по своей атмосфере от центра, в основном из-за типовой позднесоветской застройки, которую принято считать депрессивной.
Но несмотря на такое представление, спальные районы можно назвать действительно комфортными для жизни: широкие дороги и тротуары позволяют более свободно перемещаться по городу, почти в каждом микрорайоне есть крупный продуктовый или торговый центр, хорошо развита социальная инфраструктура, а также инфраструктура для детей и животных.
Здесь же заметно и большее количество зеленых насаждений, которые не только украшают районы и поглощают шум от автомобилей, но и положительно влияют на экологию. Так, исследования показали, что уровень загрязнения воздуха в центре города может быть в 1,5−3 раза выше (или 50−200%) по сравнению со спальными районами, что не может не сказаться на здоровье местных жителей.
И лишь отсутствие хорошей транспортной и развлекательной инфраструктуры, а также хаотичный стиль застройки негативно отражаются на ежедневной жизни в отдалении от центра.
Какой район выбрать?
Дать определенный ответ на данный вопрос сложно, ведь решение стоит принимать исходя исключительно из своих предпочтений. Однако стоит добавить, что сегодня современный Петербург предлагает отличные альтернативы для тех, кто хотел бы внедрить в свой быт преимущества как центральных, так и спальных районов.
Один из таких примеров — намыв Васильевского острова. Главная его особенность — расположение. Уникальный архитектурный проект реализуется на берегу Финского залива в западной части исторического района. За его развитие отвечают в том числе и девелоперы, например «Группа ЛСР». Так, на намыве возводят не только жилые комплексы, но и создают многофункциональное городское пространство, которое учитывает все потребности горожан.
Как писал «МК в Питере», в рамках только ЖК «Морская набережная» построят восемь объектов социальной инфраструктуры, включая районную поликлинику, а также благоустроят прогулочные зоны, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки.
Стоит отметить и общие изменения, которые затронули район намывных территорий в последнее время. Здесь появились благоустроенные прогулочные зоны, такие как набережная реки Смоленки, сквер Александра Володина и Линейный парк. Появилась дорожная и транспортная инфраструктура, которая разгрузила район от пробок и позволила быстрее добираться до других районов города.
В ближайшие 10 лет намыв продолжит развиваться и станет одной из главных точек притяжения Петербурга. Например, уже известно, что на этой территории свой офис откроет Северо-Западное отделение Сбербанка. Кроме того, после завершения строительства северной части намыва, в районе появятся новые деловые и общественные пространства, благоустроенный пляж по линии Финского залива.
Все эти факторы и удачное месторасположение в отдаленной части исторического острова формируют совершенно новый стандарт современного городского района, который позволяет его жителям наслаждаться спокойствием и развитой инфраструктурой спальных районов, оставаясь в потоке городских событий.