Благодаря повышению цен на проезд омский бюджет заработал полмиллиарда

Как стало известно порталу Om1.ru, мэрия подготовила по этому поводу отчёт. Из него следует, что до конца года бюджет по прогнозу получит дополнительно 450,4 миллиона рублей. Примерно половина этих средств — 217,7 миллиона — поступит от продажи билетов, ещё 232,7 миллиона получится сэкономить за счёт того, что муниципальные перевозчики получат меньше компенсации межтарифной разницы. Напомним, что размер этой разницы, как следует из её названия, зависит от того, насколько тариф (фактическая стоимость перевозки пассажира, устанавливается Региональной энергетической комиссией) превышает стоимость проезда (цена билета, устанавливается мэрией и Горсоветом).