Благодаря повышению цен на проезд омский бюджет заработал полмиллиарда

В четверг, 17 октября, комитет по транспорту Омского городского Совета соберётся на очередное заседание. Среди прочих депутаты обсудят вопрос экономической эффективности общественного транспорта и, в частности, того, к каким результатам привело летнее повышение стоимости проезда на десять рублей.
Как стало известно порталу Om1.ru, мэрия подготовила по этому поводу отчёт. Из него следует, что до конца года бюджет по прогнозу получит дополнительно 450,4 миллиона рублей. Примерно половина этих средств — 217,7 миллиона — поступит от продажи билетов, ещё 232,7 миллиона получится сэкономить за счёт того, что муниципальные перевозчики получат меньше компенсации межтарифной разницы. Напомним, что размер этой разницы, как следует из её названия, зависит от того, насколько тариф (фактическая стоимость перевозки пассажира, устанавливается Региональной энергетической комиссией) превышает стоимость проезда (цена билета, устанавливается мэрией и Горсоветом).
450 миллионов — это пока только прогноз, однако то, как идут дела, позволяет предположить, что он сбудется. Так, Пассажирское предприятие номер 8 (отвечает за все муниципальные автобусы) с момента повышения цен заработало на 26,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.