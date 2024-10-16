Федеральный бюджет-2025: сократят ли расходы на Крым

«Конечно, мы понимаем, в каком мире и в какое время мы живем. Для Крыма это (поддержка федерального центра — ред.) очень важно. Нам нужно сохранить те темпы модернизации нашей инфраструктуры и темпы развития, которые мы имеем. Такую гарантию мы в определенной степени получили. По крымским программам урезания не будет».