Федеральный бюджет-2025: сократят ли расходы на Крым

«Конечно, мы понимаем, в каком мире и в какое время мы живем. Для Крыма это (поддержка федерального центра — ред.) очень важно. Нам нужно сохранить те темпы модернизации нашей инфраструктуры и темпы развития, которые мы имеем. Такую гарантию мы в определенной степени получили. По крымским программам урезания не будет».
По его словам, параметры главного финансового документа страны в целом демонстрируют стабильность финансовой системы РФ. При этом и сама республика увеличивает собственную доходную часть за счет экономического роста.
«Структурно могут быть проблемы, и над ними нужно будет работать. Главное, что у нас есть много инструментов. Кроме того, у главы республики хорошие взаимоотношения и авторитет на федеральном уровне», — отметил спикер парламента региона.
Константинов добавил, что проект крымского бюджета на будущий год и плановый период 2026 и 2027 годов уже готов, его параметры определены. Утвердить документ планируется в ноябре.
В Госдуме рассматривается проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Ожидается, что в следующем году доходы казны вырастут более чем на 11,5% и превысят 40 триллионов рублей. Из них 13,5 триллионов рублей заложено на национальную оборону, 6,5 триллионов рублей — на соцподдержку граждан.
Счетная палата РФ на этой неделе представила положительное заключение на проект федерального бюджета. По словам главы ведомства Бориса Ковальчука, бюджет является сбалансированным, учитывающим и интересы национальной оборонной безопасности, и предусматривающим финансирование всех национальных проектов и задач, поставленных президентом.
В 2025 году больше всего средств планируется выделить на социальные и социально-инфраструктурные нацпроекты: «Семья» — 2,8 трлн рублей, «Инфраструктура для жизни» — 1,17 трлн рублей, «Молодежь и дети» — 460 млрд рублей, «Продолжительная и активная жизнь» — 370 млрд рублей.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Проект федерального бюджета на следующие три года предусматривает в том числе поддержку регионов в вопросах обеспечения стабильности выплаты заработной платы, выполнения первоочередных обязательств и инфраструктурного развития.