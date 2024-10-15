В Екатеринбурге представили решения для дорожно-транспортной инфраструктуры

С 2017 года в стране установлено более 25 мостовых конструкций, включая объекты в Нижегородской, Тульской, Рязанской областях, Красноярском крае, Москве и др. В конце 2023 года в Нижегородской области был установлен первый в России автодорожный мост с применением инновационных сплавов и технологий, ранее не использовавшихся в мостостроении.