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РФ запросила Азербайджан и Грузию об импорте электроэнергии при авариях

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Россия запросила Азербайджан и Грузию о возможности импортировать электроэнергию в объеме 600 МВт в целом во время аварийных режимов, сообщила журналистам член правления «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

Источник: Reuters

«Да, мы запросили две страны: Азербайджан, и спросили о возможности поставки Грузию. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — сказала она.

«Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе “Системного оператора”, обратились бы в две энергосистемы — Грузии и Азербайджана — с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт», — добавила Панина. По ее словам, ответы от Грузии и Азербайджана компания пока не получила.

РФ будет стараться обходиться без импорта электроэнергии, но в случае аварийных режимов может обратиться к энергосистемам соседних стран, уточнила Панина.

энергетика