РФ запросила Азербайджан и Грузию об импорте электроэнергии при авариях

«Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе “Системного оператора”, обратились бы в две энергосистемы — Грузии и Азербайджана — с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт», — добавила Панина. По ее словам, ответы от Грузии и Азербайджана компания пока не получила.