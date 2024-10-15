РФ запросила Азербайджан и Грузию об импорте электроэнергии при авариях

«Да, мы запросили две страны: Азербайджан, и спросили о возможности поставки Грузию. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», — сказала она.
«Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе “Системного оператора”, обратились бы в две энергосистемы — Грузии и Азербайджана — с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт», — добавила Панина. По ее словам, ответы от Грузии и Азербайджана компания пока не получила.
РФ будет стараться обходиться без импорта электроэнергии, но в случае аварийных режимов может обратиться к энергосистемам соседних стран, уточнила Панина.