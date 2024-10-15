Автоэксперт Кадаков назвал пять особенностей седана Lada Aura

При создании Aura была проведена серьезная работа по улучшению шумо- и виброизоляции, также в Aura очень много места для задних пассажиров, но по уровню оснащения она не обогнала Vesta. Прежней осталась и ширина кузова, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который уже опробовал новинку «АвтоВАЗа».