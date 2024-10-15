Производитель зефира «Жизель» намерен подать в суд после жалоб на отравления

Фабрика, которая производит зефир «Жизель» и «Сокол» готовит иск из-за публикаций о якобы массовых отравлениях ее продукцией. Ранее в СМИ появилась информация о том, что десятки человек якобы отравились зефиром. Коммерческий директор фабрики «Сокол» Михаил Шамис объяснил, что у некоторых покупателей есть непереносимость на компоненты, из которых готовят зефир. Кроме того, бытует ошибочное мнение, что этот низкокалорийный продукт можно есть сколько угодно.