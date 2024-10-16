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Сколько налогов должны заплатить крымчане до декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. До 1 декабря жители Крыма должны заплатить 2,7 миллиарда рублей налогов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Республике Крым Артем Грудницкий.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, кампания по исчислению имущественных налогов на сегодняшний день завершена. Согласно полученным данным, в текущем году за налоговый период 2023, а также по неисполненным налоговым обязательствам в 2021 и 2022 годах налоговыми органами Крыма исчислено налогов на 2,7 млрд рублей.

«1,1 млрд — это транспортный налог, 925 млн рублей — это налог на имущество физических лиц. И более 600 млн рублей исчислено», — уточнил Грудницкий.

Он напомнил, что физлица оплачивают налоги на основании уведомлений, которые направляет налоговый орган. И еще с 9 сентября в адрес всех собственников транспортных средств и объектов недвижимости было направлено свыше 700 тысяч уведомлений.

«Приоритетным способом является рассылка в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или кабинет на едином портале Госуслуг. Лица, не имеющие доступа к сервисам, налоговые уведомления получат заказными письмами по почте», — добавил Грудницкий.

Он подчеркнул, что согласно изменениям, при исчислении налогов на этот раз применялись некоторые ограничения. В частности, это коснулось налога на землю в связи с проведенным ранее новым туром кадастровой оценки земель.

«И если кадастровая стоимость участка, применяемая с 1 января 2023 года, больше стоимости применяемой с 1 января 2022 года, то для расчета будут использоваться показатели 2022 года. То есть будет выбрана меньшая база налогообложения», — пояснил он.

Еще одно отличие: налог на имущество физлиц в текущем, четвертом налоговом периоде, не будет превышать 10% по отношению к исчисленной сумме за предыдущий период, добавил Грудницкий. Для первых трех периодов были предусмотрены понижающие коэффициенты: 0,2; 0,4 и 0,6.

Также по транспортному налогу в Крыму продлена льгота в отношении электрокаров на 20203−24 годы, отметил Грудницкий.

Он напомнил, что на получение налоговых льгот либо вычетов имеют право Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического труда, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп. А также инвалиды с детства, дети-инвалиды, участники ликвидации катастроф (в том числе на Чернобыльской АЭС), многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, пенсионеры, получающие пенсию, и лица, достигшие возраста 60 и 55 лет — мужчины и женщины соответственно.

Кроме того, с августа текущего года, освобождение от уплаты налогов на имущество (дом, квартира, хозпостройка, гараж или машиноместо) предусмотрено для участников СВО и членов их семей.

1 декабря является для собственников недвижимости предельной датой, до которой обязанность по уплате налогов необходимо исполнить.

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