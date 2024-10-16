Сколько налогов должны заплатить крымчане до декабря

Он напомнил, что на получение налоговых льгот либо вычетов имеют право Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического труда, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп. А также инвалиды с детства, дети-инвалиды, участники ликвидации катастроф (в том числе на Чернобыльской АЭС), многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, пенсионеры, получающие пенсию, и лица, достигшие возраста 60 и 55 лет — мужчины и женщины соответственно.