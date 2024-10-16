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Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара, но опустил курс евро на 16 октября

Национальный банк Беларуси повысил курс доллара, но снизил курс евро и курс российского рубля на 16 октября 2024, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк обнародовал курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 16 октября 2024 года, среду. Так, курс доллара подрос, а курс евро и российского рубля, наоборот, снизились.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на среду, 16 октября, Нацбанк утвердил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2919 белорусского рубля, 1 евро — 3,5930 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4234 белорусского рубля.

В сравнении с курсом валют на вторник, 15 октября, курс доллара немного увеличился, а курс российского рубля и курс евро снизились, причем на одинаковые суммы.

В денежном выражении валютные значения на 16 октября, среду, скорректированы на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0022 белрубля, курс 1 евро потерял на 0,0025 белрубля, а курс 100 российских рублей понизился на 0,0025 белрубля.

Тем временем ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров будут сняты в Беларуси.