Сайты МВД России и ГИБДД оказались недоступны

Официальные веб-сайты ведомства, а также его онлайн-сервисов не функционируют в Москве по меньшей мере у трех различных интернет-провайдеров. При попытках загрузить страницы в браузере они не отображаются. Использование VPN-сервисов для подключения также оказалось безрезультатным.
По сведениям, опубликованным в Telegram-канале Baza, который первым обратил внимание на возникшую неполадку, сайты МВД не работают уже порядка восьми часов. Утром сервисы были доступны.
Ранее официальные сайты судов общей юрисдикции, а также сервис ГАС «Правосудие» оказались временно недоступны в связи с проведением внеплановых технических работ.