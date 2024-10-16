Сайты МВД России и ГИБДД оказались недоступны

Официальные веб-сайты ведомства, а также его онлайн-сервисов не функционируют в Москве по меньшей мере у трех различных интернет-провайдеров. При попытках загрузить страницы в браузере они не отображаются. Использование VPN-сервисов для подключения также оказалось безрезультатным.