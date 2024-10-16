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Сайты МВД России и ГИБДД оказались недоступны

Сайты МВД не работают уже порядка восьми часов.

Источник: Аргументы и факты

Интернет-страницы МВД России, его главных управлений и ГИБДД оказались недоступными во вторник вечером. Об этом информирует ТАСС.

Официальные веб-сайты ведомства, а также его онлайн-сервисов не функционируют в Москве по меньшей мере у трех различных интернет-провайдеров. При попытках загрузить страницы в браузере они не отображаются. Использование VPN-сервисов для подключения также оказалось безрезультатным.

По сведениям, опубликованным в Telegram-канале Baza, который первым обратил внимание на возникшую неполадку, сайты МВД не работают уже порядка восьми часов. Утром сервисы были доступны.

Ранее официальные сайты судов общей юрисдикции, а также сервис ГАС «Правосудие» оказались временно недоступны в связи с проведением внеплановых технических работ.