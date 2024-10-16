ФАТФ примет решение о включении России в черный список на следующей неделе

«За нами нет никакого “черного следа”, — уверял журналистов заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин год назад. — Это [решение о включении в список] абсолютно все политизировано. Поэтому надеемся, что все будет хорошо. Чтобы не было никаких [цветов списка], кроме белого».