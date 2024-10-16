Экономист Ивановская назвала самый ценный актив и лучшую замену доллару

В условиях борьбы с инфляцией и повышения ставки рефинансирования часто возникает вопрос, существует ли некий универсальный продукт или товар, позволяющий оценить изменение цен в ретроспективе и, самое главное, не потерять накопления. Таким эталоном может служить золото, отметила в разговоре с aif.ru доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская.
«Существует много нюансов в производстве и оценке недвижимости, автомобилей или продуктов. Поэтому в качестве универсального измерителя инфляции логично использовать золото, которое обладает для этого необходимыми характеристиками», — указывает Ивановская.
Первая из них — децентрализованность, то есть в отличие от фиатных денег, эмиссию которых осуществляют центральные банки, у золота нет эмитента. По данным World Gold Council, человечество обладает приблизительно 190 тысячами тонн золота, причем ежегодно добывается в среднем около 2,5−3 тысяч тонн, поэтому практически невозможно резко увеличить его предложение на рынке.
Вторая характеристика — дробность. Золото сравнительно легко делится (например, 1 грамм можно поделить на две или более частей). Третья — золото всегда было активом-убежищем капиталов в неспокойные времена. И четвертая характеристика — золото невозможно фальсифицировать, в отличие от купюр.
Многие инвесторы используют иностранную валюту в целях сохранения сбережений и защиты от инфляции. Однако, средства на счетах могут быть заблокированы, а наличные деньги, например, выведены из обращения в стране, указывает Ивановская.
Так, эксперт Института Гувера Маркос Куналакис предложил президенту США Байдену «обнулить» долларовые накопления граждан России, выводя из обращения стодолларовые купюры. Учитывая напряженную геополитическую ситуацию и беспрецедентное экономическое давление на Россию, такое предложение имеет все шансы стать реальностью. При этом у россиян, по оценкам экспертов, накопления в валюте (по большей части наличной) составляют почти 100 млрд долларов.
«Как средство сбережения золото — это абсолютно верное решение. Например, кто купил золото в 1998 году, накануне дефолта, сегодня увеличил свое состояние в 13 раз», — приводит пример Ивановская.
Наконец, дополнительное достоинство такого рода инвестициям добавил Банк России, отменив для физических лиц НДС при покупке золота в слитках, поэтому спрос на слитки вырос в 30 раз. Хранение средств в золотых монетах имеет еще одно преимущество. Помимо стоимости, собственно, золота, монеты обладают дополнительной коллекционной ценностью и могут быть проданы более выгодно, чем золото в слитках того же веса.