Экономист Ивановская назвала самый ценный актив и лучшую замену доллару

Наконец, дополнительное достоинство такого рода инвестициям добавил Банк России, отменив для физических лиц НДС при покупке золота в слитках, поэтому спрос на слитки вырос в 30 раз. Хранение средств в золотых монетах имеет еще одно преимущество. Помимо стоимости, собственно, золота, монеты обладают дополнительной коллекционной ценностью и могут быть проданы более выгодно, чем золото в слитках того же веса.