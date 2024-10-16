Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гасанова 10 млн рублей

Ранее стало известно, что счета российского блогера Гусейна Гасанова разморозили после того, как он оплатил налоги примерно на 300 миллионов рублей. Сумма долга блогера составляла почти 145 млн рублей. Из-за этого ФНС заблокировала счета Гасанова и требовала изъять у него имущество.