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Сайты МВД России перестали открываться из-за обрыва линии связи

Специалисты работают над устранением неполадок.

Источник: Аргументы и факты

Сайты МВД России временно не работают из-за обрыва линии связи, как сообщила в своем Telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, причиной неполадок стали технические проблемы, причины пока не установлены.

В настоящее время специалисты ведут работы по восстановлению доступа к ресурсам, находящимся в составе управляемого комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России».

Напомним, интернет-страницы МВД России, его главных управлений и ГИБДД оказались недоступными во вторник вечером.

При попытках загрузить страницы в браузере они не отображаются. Использование VPN-сервисов для подключения также не принесло результатов.