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Wizz Air приостановила полеты в Тель-Авив и из него до января 2025 года

Решение принято из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила о временной приостановке рейсов в Тель-Авив и из нее до января 2025 года.

Соответствующее решение принято из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте авиаперевозчика, полеты будут ответственны до 14 января 2025 года исключительно в связи с текущими событиями в регионе.

Ранее власти Соединенных Штатов пригрозили остановить поставки оружия Израилю, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится до середины ноября.