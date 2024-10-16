Потребление красной икры оказалось под угрозой в России на фоне падения добычи

Между тем, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что несмотря на самый низкий за последние 20 лет вылов лососевых рыб, красной икры к Новому году хватит всем. В 2023 году ее удалось получить около 24 тысяч тонн.