Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо, сколько может максимально заработать кладовщик в Челябинске

Подготовлен очередной зарплатный срез на рынке труда разных российских городов.

На этот раз предложения работодателей оценили по позиции «кладовщик» в производственных компаниях. Анализ провел сервис SuperJob. Там выяснили, что на данный момент максимальные зарплатные предложения для данных специалистов в Челябинске находятся в диапазоне от 60 тыс. до 85 тыс. рублей. Минимальные — от 40 тыс. до 42 тыс. рублей в месяц.

Среднерыночная зарплата кладовщика в южноуральском мегаполисе равна 55 тыс. рублям. Для сравнения средняя зарплата такого специалиста в Москве составляет 85 тыс. рублей, Екатеринбурге и Краснодаре — 60 тыс. рублей, в Казане и Уфе зарплаты такие же как и челябинские — 55 тыс. рублей.

64% всех претендентов на эту позицию мужчины, средний возраст — 42 года, 44% имеют среднее профессиональное образование. Чтобы получить эту работу 18% из всех претендентов готовы к переезду.

экономика
занятость