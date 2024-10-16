Названо, сколько может максимально заработать кладовщик в Челябинске

На этот раз предложения работодателей оценили по позиции «кладовщик» в производственных компаниях. Анализ провел сервис SuperJob. Там выяснили, что на данный момент максимальные зарплатные предложения для данных специалистов в Челябинске находятся в диапазоне от 60 тыс. до 85 тыс. рублей. Минимальные — от 40 тыс. до 42 тыс. рублей в месяц.