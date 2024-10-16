Названо, сколько может максимально заработать кладовщик в Челябинске

На этот раз предложения работодателей оценили по позиции «кладовщик» в производственных компаниях. Анализ провел сервис SuperJob. Там выяснили, что на данный момент максимальные зарплатные предложения для данных специалистов в Челябинске находятся в диапазоне от 60 тыс. до 85 тыс. рублей. Минимальные — от 40 тыс. до 42 тыс. рублей в месяц.
Среднерыночная зарплата кладовщика в южноуральском мегаполисе равна 55 тыс. рублям. Для сравнения средняя зарплата такого специалиста в Москве составляет 85 тыс. рублей, Екатеринбурге и Краснодаре — 60 тыс. рублей, в Казане и Уфе зарплаты такие же как и челябинские — 55 тыс. рублей.
64% всех претендентов на эту позицию мужчины, средний возраст — 42 года, 44% имеют среднее профессиональное образование. Чтобы получить эту работу 18% из всех претендентов готовы к переезду.